В США арестовали трех хакеров-украинцев из международной группировки

По данным правоохранителей, от действий злоумышленников пострадали свыше 100 американских компаний.

Украинские хакеры арестованы в США Фото: laowai.ru

В США взяты под арест по подозрению в причастности к хакерской группировке Fi7 трое граждан Украины: Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

"Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Отмечается, что с 2015 года от действий Fin7, которая также известна в определенных кругах под названием "Группа Карбанак" и "Навигатор", пострадали более 100 американских компаний, включая рестораны, гостиницы и игровой бизнес. Следствие выяснило, что члены Fin7 взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт и перепродали их третьим лицам.

Подозреваемые украинцы похищали ценную клиентскую информацию, включая данные кредитных карт, а затем выгодно продавали их в теневом сегменте интернета.

Напомним, звезды американского рестлера Амбер О'Нил и Эйприл Хантер пострадали от действий интернет-хакеров, которые "слили" в Сеть из лесби-фотосессию.

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