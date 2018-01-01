В США Дональд Трамп подписал закон о бюджете: стали известны объемы денежной помощи Украине

Накануне документ был одобрен Палатой представителей Конгресса и Сенатом США.
Как сообщают западные СМИ, закон о финансировании федеральных ведомств накануне был одобрен Палатой представителей Конгресса и Сенатом США.
Трамп объяснил журналистам, что подписал закон в интересах национальной безопасности - из-за нужды в финансировании оборонных и военных программ. К слову, документ предусматривает, среди прочего, выплату денежной помощи Украине в размере 0,7 млн.
По данным источников издания Politico, и глава Пентагона Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли сумели переубедить Трампа не накладывать вето на документ.
Напомним, ранее Трамп принял решение о продлении санкций против России из-за газового конфликта в Украине.