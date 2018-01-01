В США допустили вероятность возвращения РФ в "Большую восьмерку" без возвращения Крыма Украине

Комментарии Помпео прозвучали на фоне того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве к Путиным.

Помпео подчеркнул, что этот вопрос обязательно станет темой для обсуждения на встрече. Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен, что возвращение России в мировое сообщество - это неизбежность, и считает, что в этом ей могут помочь "компромиссы"; возвращение РФ к клубу промышленно развитых демократий G8 может произойти без возвращения Крыма Украине , заявил государственный секретарь США Майк Помпео,

Как передает информационное агентство AP News, комментарии Помпео прозвучали на фоне того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве к Путиным, чтобы договориться о встрече двух президентов, а после заявлял, что США не признает аннексии Крыма Россией.

Впрочем, Помпео подчеркнул, что в этом случае позиция США остается действительно неизменной - но этот вопрос обязательно станет темой для обсуждения на встрече.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно", - сказал Помпео.

Читайте также "Украина под ударом, а Путин в шоколаде": Die Welt назвало кошмарный сценарий встречи глав США и РФ

Напомним, глава США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся в Хельсинки, встреча состоится 16 июля.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене. Однако эта информация не подтвердилась.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram