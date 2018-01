В США горел небоскреб Трампа: есть пострадавшие, фото, видео

В американском Нью-Йорке горел небоскреб Трамп-тауэр (Trump Tower).

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, сообщает NBC.

По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. На месте работают пожарные.

Между тем, Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших.

Самого президента США Дональда Трампа на момент пожара в своей экс-резиденции не было.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP