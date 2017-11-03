В США грабитель-неудачник выстрелил себе в пенис

Злоумышленнику 19 лет, он попал в больницу.

Американская скорая помощь, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В США между Далласом и Форт-Уэртом в международном аэропортупалатку с хот-догами и случайно выстрелил себе из пистолета в пенис.

Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на ALBoeNews.

Издание уточнило, что грабителем оказался 19-летний американец Террион Паунси, после инцидента его госпитализировали.

"Подбирая упавшие на пол купюры, молодой человек случайно зацепил рукой находившийся впереди за поясом пистолет 38 калибра. После этого он вступил в борьбу с одним из сотрудников палатки", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в американском городе Торнтон (штат Колорадо) неизвестный открыл огонь возле супермаркета Walmart, погибли три человека. Узнать больше о случившемся можно здесь.