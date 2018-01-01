В США грозит до 30 лет тюрьмы. В Польше задержали украинского хакера

Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола.

В Польше сотрудники Центрального следственного бюро, отвечающие за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносных программ.

Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. В отношении него был выдан международный ордер на арест, сообщает RMF24.

Польское Центральное следственное бюро заинтересовалось им после того как стало известно, что мужчина может находиться в южной части страны. В конце концов, его нашли в городе Бельско-Бяла, где и задержали.

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Злонамеренные программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов" — сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы.

Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в США.

Напомним, ранее сообщалось, что в США осудили хакера из Украины.