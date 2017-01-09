В США хотят ввести "полномасштабные" санкции против РФ и уже наказали главу Следкома Бастрыкина

В США приняли решение о введении санкций в отношении еще пяти российских граждан.

В Соединенных Штатах Америки сенаторы планируют ввести "полномасштабные" санкции в отношении России в связи с кибератаками, повлиявшими на ход президентских выборов.

Об этом объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, пишет Reuters.

Кроме того министерство финансов США приняло решение о введении санкций в отношении еще пяти российских граждан, сообщает The New York Times.

Минфин США внес в "список Магнитского" главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Кроме того, в список попали депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которых Великобритания обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко.

Также в список включили следователя Станислава Гордиевского, который участвовал в деле Hermitage Capital и упоминался в первой версии "списка Магнитского", и Геннадия Плаксина — одного из руководителей "Универсального банка сбережений", который принадлежал предпринимателю Дмитрию Клюеву. Фонд Hermitage Capital обвинял Клюева в организации хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета РФ.

Напомним, ранее американские сенаторы заявляли, что Конгресс США может ввести новые санкции против России даже без поддержки избранного президентом Дональда Трампа.