Хакеры хотели похитить "интеллектуальную собственность" интернет-пользователей.

В США и Британии обвинили Россию в осуществлении масштабной кибератаки "Бердянск24"

Американское Федеральное бюро расследований, министерства внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности сообщили, что Российская Федерация осуществила масштабную кибератаку

Атака была направлена как на государственные структуры, так и на частные компании, пишет Deutsche Welle со ссылкой на совместное заявление ФБР, ведомства и организации.

"Предположительными целями кибернападений были "миллионы" ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом — маршрутизаторы (роутеры), коммутаторы и фаерволы", — отметило издание.

В документе говорится, что хакеры хотели похитить "интеллектуальную собственность" и получить постоянный доступ к сетям интернет-пользователей. Также в нем перечисляются подробные методы, к которым прибегали российские хакеры для достижения своих целей.

Заместитель главы Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс сказал, что США "с большой уверенностью" исходят из того, что за кибератаками стоить российская сторона.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа заявила, что РФ причастна к согласованной операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанных с энергетическими сетями и другой важной инфраструктурой США.