В США ищут генерала на случай войны с Россией и Китаем - СМИ

По мнению американских военных, Россия и Китай представляют из собя крайне разные виды угроз.

Пентагон (Министерство обороны США) Википедия

Пентагоне (Министерстве обороны США ) начали подыскивать генерала на должность командующего, который займется общим руководством вооруженными силами в ходе неядерной войны против России либо Китай.

Такую информацию в четверг, 1 февраля, со ссылкой на собственные источники опубликовало авторитетное британское идание The Times.

По их информации, поиск такого командующего означает, США постепенно будут переориентироваться с операций по борьбе с терроризмом на противостояние со "старыми врагами по холодной войне".

Как недавно заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва, Россия и Китай представляют из собя крайне разные виды угроз, почему и подготовка к ним требует различного подхода.

"Любой конфликт с Китаем будет иметь преимущественно морской и воздушный характер", — сказад он.

С другой стороны, по мнению Сельвы, война против РФ развернется в основном на сухопутном и воздушном театрах действий. Однако даже в таком случае США потребуется мощный флот для обеспечения подвоза подкреплений и боеприпасов на Европейский континент.

С 2001 год США тратили неимоверно большие деньги, триллионы долларов, на борьбу с "Аль-Каидой", ИГИЛ и "Талибаном"; в то время как Россия и Китай оборонные бюджеты вкладывали в наращивание и модернизацию армий − для установления контроля над своими регионами.

В качестве иллюстрации для своих слов Сельва указал на аннексию Россией Крыма и поддержку Москвой "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе, а также на создание-намыв Китаем искусственных островов в акватории Южно-Китайского моря. Кроме того, обе страны тратят большие деньги на ракетные войска.

Предполагается, что на вопросы, каким именно образом в Пентагоне намеревается адекватно отвечать на вызовы в области безопасности, которые представляют из себя РФ и Китай, а также каким образом США собираются содержать свою новую ударную силу, развернутые ответы будут даны в "Национальной военной стратегии". Ее публикация ожидается ближе к концу нынешнего года, отмечают британские журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Пентагон намерен расширить список ситуаций, при котором допустимо применение ядерного оружия.