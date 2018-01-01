В США комитет сената одобрил на пост госсекретаря кандидатуру экс-директора ЦРУ

Большинство сенаторов поддержали Майка Помпео.

Осталась последняя процедура в сенате и Майк Помпео станет госсекретарем США Фото: Reuters

Профильный комитет сената США 23 апреля одобрил кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост государственного секретаря.

По информации Reuters, для утверждения кандидата необходимо было большинство голосов сенаторов, учитывая тот факт, что в комитет входят 11 республиканцев и 10 демократов. Решающим стал голос сенатора от Республиканской партии Рэнда Пола, который изначально собирался голосовать против Помпео, однако впоследствии изменил свое решение.

Для окончательного утверждения Помпео на посту госсекретаря США необходимо голосование полным составом сената, которое, по прогнозам, ожидается в конце недели.

Напомним, бывший директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео пообещал поддержать предоставление Украине оборонительного летального вооружения. Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы аннексированный Крым не признали российским.

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