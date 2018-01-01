В США конгрессмены обнародовали отчет о российском вмешательстве в президентские выборы

Длительное и сложное расследование подошло к концу совсем недавно.

Зас заседаний Конгресса Reuters

В США члены постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей американского парламента (Конгресса) официально объявили об окончании расследования предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы-2016 и обнародовали текст отчета.

Как во пятницу, 27 апреля, сообщает новостное агентство Reuters, в документе говорится - не было обнаружено достоверных подтверждений тому факту, что избирательный штаб кандидата в президента Дональда Трампа вступал в сговор с российскими властями в 2016-м.

В отчете, однако, говорится, что Россия на протяжении минувших десяти лет активно занималась инфовойной против Запада, а также всеми силами стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.

Напомним, ранее сообшалось о том, что был опубликован доклад "Агенства национальной безопасности" по поводу вмешательства в выборы российских хакеров.

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