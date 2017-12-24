В США коп случайно смертельно ранил 6-летнего мальчика

Правоохранители стреляли в подозреваемую, но одна из пуль попала ребенку в живот.
Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, она открыла огонь, после чего копы застрелили ее, а одна из пуль пробила стену трейлера деда ребенка, пишет The Telegraph со ссылкой на данные правоохранителей.
Пуля попала Прескотту в живот. В перестрелке участвовали четверо сотрудников полиции, их отстранили от работы. Ведется служебное расследование.
Напомним, в начале ноября в Техас во время воскресной службы злоумышленник устроил стрельбу в баптистской церкви, погибли 27 человек, стрелка ликвидировали. Узнать больше о случившемся можно здесь.