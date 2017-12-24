В США коп случайно смертельно ранил 6-летнего мальчика

Правоохранители стреляли в подозреваемую, но одна из пуль попала ребенку в живот.

Пострадавший умер по дороге в больницу Скриншот видео с youtube.com

В американском городе Сан-Антонио (штат в Техас) сотрудник полиции случайно из пистолета попал в шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта, ребенок скончался по дороге в больницу.

Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, она открыла огонь, после чего копы застрелили ее, а одна из пуль пробила стену трейлера деда ребенка, пишет The Telegraph со ссылкой на данные правоохранителей.

Пуля попала Прескотту в живот. В перестрелке участвовали четверо сотрудников полиции, их отстранили от работы. Ведется служебное расследование.

Напомним, в начале ноября в Техас во время воскресной службы злоумышленник устроил стрельбу в баптистской церкви, погибли 27 человек, стрелка ликвидировали. Узнать больше о случившемся можно здесь.