В США кортеж премьера Канады попал в ДТП, есть пострадавшие, видео с места события

Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.
Кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступал с речью, сообщает телеканал ABC7.
Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки. Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.
Пассажиров Toyota, женщину и ее сына, а также водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.
Напомним, 5 февраля, в американском Лос-Анджелесе голливудский актер Брэд Питт на своем автомобиле Tesla попал в аварию, никто не пострадал.