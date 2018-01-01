В США кортеж премьера Канады попал в ДТП, есть пострадавшие, видео с места события

Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.

Джастин Трюдо попал в аварию. Скриншот

В американском штате Калифорния кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию.

Кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступал с речью, сообщает телеканал ABC7.

Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки. Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.

Пассажиров Toyota, женщину и ее сына, а также водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.

Напомним, 5 февраля, в американском Лос-Анджелесе голливудский актер Брэд Питт на своем автомобиле Tesla попал в аварию, никто не пострадал.