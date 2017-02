В США легкий самолет упал на жилые дома, есть жертвы: видео с места трагедии

На юге американского штата Калифорния— Cessna 310 — упал на жилые дома, есть погибшие, на месте происшествия возник пожар.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя пожарных, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что воздушное судно рухнуло через некоторое время после вылета из аэропорта города Риверсайд.

"По данным местных властей, в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое — получили травмы", — говорится в статье.

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLA pic.twitter.com/NEdrVxyVAA