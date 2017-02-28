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В США легкий самолет упал на жилые дома, есть жертвы: видео с места трагедии

Сегодня, 11:04

Воздушное судно рухнуло после вылета из аэропорта города Риверсайд, на месте инцидента возник пожар.

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Последствия крушения самолета Скриншот видео с twitter.com/MattPhillipsTV
На юге американского штата Калифорния легкомоторный самолет — Cessna 310 — упал на жилые дома, есть погибшие, на месте происшествия возник пожар.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя пожарных, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что воздушное судно рухнуло через некоторое время после вылета из аэропорта города Риверсайд.

"По данным местных властей, в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое — получили травмы", — говорится в статье.

Напомним, 21 февраля недалеко от австралийского города Мельбурн (столица штата Виктория) легкомоторный самолет протаранил торговый центр, на борту находились пять человек, все они погибли.

Видео: @MattPhillipsTV

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