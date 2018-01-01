В США лидер движения #MeToo попалась на сексуальных домогательствах

В отношении Кристины Гарсиа ведется расследование.

Кристину Гарсиа обвинили в непристойном поведении a58.asmdc.org

В США калифорнийского депутата Кристину Гарсиа обвинили в непристойном поведении в отношении мужчины.

Пикантности ситуации добавляет то, что Гарсиа является одним из лидеров движения #MeToo, которое выступает против сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Дэниэль Фиерро, работавший в аппарате другого депутата, заявил, что Гарсиа в 2014 году гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы. Фиерро сообщил об этом своему бывшему начальнику, Яну Кальдерону.

В настоящий момент в отношении Гарсиа ведется расследование.

Напомним, ранее знаменитая актриса рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна.