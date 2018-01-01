В США мужчина с ножом напал на мигрантов - тяжело ранены девять человек

Мотивы нападающего пока не выяснены.
Как передает телеканал ABC, мужчина с ножом ворвался в дом, где находились мигранты, и атаковал людей внутри.
Полиция заявляет, что нападающий задержан. Сейчас правоохранители работают над установлением мотивов преступления.
Представители полиции подтвердили факт того, что ранено девять человек, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.
8:46 pm Boise Police responded to a man with a knife. Officers arrived by 8:50 pm and located the suspect and took him into custody. The suspect is a 30-year-old male.— Boise PD (@BoisePD) 1 липня 2018 р.
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Напомним, Германия договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, пытающихся въехать в Германию.
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