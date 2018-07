В США мужчина с ножом напал на мигрантов - тяжело ранены девять человек

Не менее девяти мигрантов получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на мигрантов в городе Бойс в штате Айдахо, США.

Как передает телеканал ABC, мужчина с ножом ворвался в дом, где находились мигранты, и атаковал людей внутри.

Полиция заявляет, что нападающий задержан. Сейчас правоохранители работают над установлением мотивов преступления.

Представители полиции подтвердили факт того, что ранено девять человек, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

8:46 pm Boise Police responded to a man with a knife. Officers arrived by 8:50 pm and located the suspect and took him into custody. The suspect is a 30-year-old male.