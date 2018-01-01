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В США мужчина с ножом напал на мигрантов - тяжело ранены девять человек

Сегодня, 13:59

Мотивы нападающего пока не выяснены.

атака на мигрантов айдахо
Представители полиции подтвердили факт того, что ранено девять человек фото: ABC News
Не менее девяти мигрантов получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на мигрантов в городе Бойс в штате Айдахо, США.

Как передает телеканал ABC, мужчина с ножом ворвался в дом, где находились мигранты, и атаковал людей внутри.

Полиция заявляет, что нападающий задержан. Сейчас правоохранители работают над установлением мотивов преступления.

Представители полиции подтвердили факт того, что ранено девять человек, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.


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Напомним, Германия договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, пытающихся въехать в Германию.

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Теги:  
США, нападение, мигранты, жертвы, нож, полиция, Айдахо
ПО МАТЕРИАЛАМ:ABC
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