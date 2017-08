В США на акции "белых националистов" авто врезалось в толпу, есть погибший и пострадавшие

В США в штате Вирджиния один человек погиб и еще 34 ранены в результате наезда автомобиля на группу демонстрантов, полиция арестовала водителя.

Об этом идет речь в сообщении Reuters.

Ранее в городе Шарлоттсвилл (штат Вирджиния) из-за столкновений с участием ультраправых введен режим чрезвычайного положения, сообщает Русская служба ВВС.

Акция "Объединим правых" заявлялась как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля и должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

Washington Post отмечает, что протестующие начали собираться еще накануне вечером. Среди них было замечено большое количество радикалов, в том числе неонацистов, "альтернативных правых" (белых националистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан".

Их сразу встретило почти равное число активистов противоположных взглядов, в том числе из движения "Жизни черных имеют значение", выступающего против расистских предрассудков полиции.

Между ними вскоре начались стычки, продолжившиеся и наутро. В ходе столкновений применялись дубинки, палки, самодельные щиты, баллончики с раздражающими химикатами. Полиция сообщила о двух пострадавших.

После чего утром в городе было объявлено чрезвычайное положение. Полиция потребовала от всех собравшихся разойтись, а также применила слезоточивый газ.

Отмечается, что Шарлоттсвилль —университетский город, в котором располагается кампус Университета Вирджинии. Большинство населения города придерживается либеральных взглядов, в частности, 86% местных избирателей в ноябре прошлого года голосовали за Хиллари Клинтон.

Во времена Гражданской войны штат Вирджиния воевал на стороне Юга, но в последние годы он стал заметно либеральнее, особенно в районах, непосредственно примыкающих к столице США — Вашингтону.

VIDEO: Another angle of the car ramming anti-racism protesters in Charlottesville, VA - @Jeru_Saleempic.twitter.com/WiBSutL2gg