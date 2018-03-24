В США на марш за усиление контроля над оборотом оружия вышли сотни тысяч людей

В Вашингтоне на протест вышли около 800 тысяч граждан.

В США марш "За наши жизни", участники которого призывают усилить контроль над оборотом оружия, стал одним из самых массовых в истории протестов.

В Вашингтоне, по данным организаторов марша, на протест вышли около 800 тысяч граждан. При этом ранее рекордным показателем протестующих в один день было 500 тысяч — именно столько вышло на Марш женщин после инаугурации Трампа, пишет USA Today.

Кроме Вашингтона протесты прошли во многих городах страны: Бостоне, Миннеаполисе, Паркленде, Хьюстоне, Нью-Йорке и других. Протесты и возмущения не стихают в США после того, как 14 февраля в учебном заведении произошла стрельба, в которой погибли 17 человек.

В протестах приняли участие не только простые граждане и свидетели стрельбы, но и звезды, в частности с плакатом вышел сэр Пол Маккартни, на митингах пела дочка Уилла Смита Уиллоу, а также другие певцы и актеры.