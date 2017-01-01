В США над Мичиганом пролетел метеорит: видео

Над Североамериканским материком зафиксировано очередное падение небесного тела.
Такое сообщение опубликовано на официальной странице Национальной метеорологической службы США в сервисе микроблогов Twitter.
Вспышку при падении метеорита зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения и регистраторы автомобилей.
По данным Геологической службы США, небесное тело рухнуло в восьми километрах от населенного пункта Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта.
"Национальная метеорологическая служба проанализировала полученные данные и может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, они были вызваны падением метеорита", - отмечается в сообщении.
В результате инцидента было зафиксировано землетрясение магнитудой в два балла. Информация о пострадавших людях и причиненных разрушениях отсутствует.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в метеоритах источник жизни на Земли.