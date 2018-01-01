В США нашли новый контакт представителей штаба Трампа с российской разведкой - СМИ

Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

В США специальный прокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием вероятного российского вмешательства в президентские выборы-2016, обнаружил связь между политтехнологом Полом Манафортом и российской разведкой.

Соответствующее сообщение в четверг, 29 марта, опубликовало новостное агентство Bloomberg.

Согласно обнародованным данным, россиянин Константин Килимник работал с Манафортом и Риком Гейтсом в Украине – в то время, когда первый из них был советником президента Виктора Янукович. Затем, в 2016-м, Килимник был каналом связи между российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту Владимиру Путину, и Манафортом, который возглавил предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Гейтс подтвердил Мюллеру − он знал, что Килимник был офицером российской военной разведки – ГРУ Минобороны.

Спецпрокурор сейчас рассматривает Килимника как "держателя" потенциального канала между российской разведкой и официальными лицами во время президентской кампании Трампа.

Напомним, ранее Рик Гейтс признал вину в деле о российском вмешательстве.