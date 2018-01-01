В США назвали кругленькую сумму, которая не попала в казну России из-за санкций

В Госдепе отметили, что предотвращение транзакций на 3 млрд долл. —наказание для Москвы, поскольку меньше денег идет в казну РФ.

Введенные Соединенными Штатами Америки санкций против Росси и в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на три миллиарда долларов.

Об этом заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, пишет bfm.ru.

"Мы рады, что некоторые страны уже отказались от покупки определенных российских материалов и товаров", — заявила она.

"Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", — сказала она.

Науэрт также отметила, что всем американским дипмиссиям поручено продолжит мониторинг международных сделок российского военного комплекса.

Как известно, США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.

Также напомним, что в январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.