В США назвали новые причины санкций против российских олигархов

Стивен Мнучин напомнил о дестабилизирующих действиях РФ.

Против российских олигархов были введены санкции

Новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

При этом глава Минфина США Стивен Мнучин напомнил о дестабилизирующих действиях РФ от Украины и Сирии до стран западной демократии.

"Российское правительство участвует в разных преступных деяниях по всему миру, в том числе продолжает оккупацию Крыма и раздувает насилие на востоке Украины; поставляет режиму Асада оборудования и оружие в то время, как тот бомбит собственных гражданских; пытается взорвать западные демократии и осуществляет вредную киберактивность", — отметил глава Министерства финансов США.

По его словам, "российские олигархи и элита, получающая прибыль от этой коррумпированной системы, теперь не будут защищены от последствий дестабилизировавшей активности их правительства".

Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал новый санционный список против самых богатых граждан РФ. Туда вошли вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.