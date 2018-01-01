В США обвинили 12 разведчиков РФ в кибератаках во время выборов

В Минюсте заявили, что россияне взламывали электронную почту и воровали документы.

США вычислили российских хакеров Фото: laowai.ru

Департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что граждан России подозревают во взломе электронных почтовых ящиков руководителей Демократической партии. Документ размещен на сайте Минюста США.

Согласно выводам расследования, тысячи писем, украденных у руководства демократов, были размещены на различных площадках, в том числе на WikiLeaks, что вызвало скандал вокруг и внутри партии и стало причиной отставки её председателя Дебби Вассерман-Шульц прямо накануне выдвижения Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты.

В список Минюста США вошли Виктор Борисович Нетыкшо, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев. Все они предположительно являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Напомним, Сенат США окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации в пакете с санкциями против Ирана.

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