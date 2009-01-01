В США обвинили Россию: нарушает ранее достигнутые соглашения

Речь идет о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В США обвинили Россию censoru.net

В США в последние годы растет озабоченность в связи с нежеланием России действовать в соответствии с достигнутыми и подписанными ранее договоренностями и соглашениями.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис в Брюсселе на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран — членов НАТО, сообщает УНИАН.

По словам Мэттиса, в рамках заседания, в частности, речь шла о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (IRNF), который был подписан между США и СССР в декабре 1987 года.

"Мы должны уважать суверенитет другого государства. Когда вы заключаете и подписывайте соглашения, вы должны выполнять эти договоренности. За несколько лет мы убедились, что Россия нарушает IRNF, и наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Россию к выполнению соглашения, как это в случае с Венскими договоренностями, Минскими соглашениями, Хельсинскими соглашениями. Наше беспокойство относительно нежелания России жить в соответствии с достигнутыми договоренности и подписанными соглашениями растет", — сказал Мэттис.

Напомнгим, ранее США обвиняли Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.