В США обвинили Россию: стоит за попытками вмешательства в предстоящие выборы

У РФ есть много способов повлиять на выборы.

Reuters

За попытками вмешательства в предстоящие выборы в США стоит Россия, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Он отметил, что у РФ есть много способов повлиять на выборы — через СМИ, социальные сети, ботов и наемных актеров, передает Reuters.

"Мы признаем угрозу, она настоящая, она продолжается, и мы делаем все возможное, чтобы иметь законные выборы. Она всепроницаема, продолжающаяся с намерением вбить клин и подорвать наши демократические ценности", — подчеркнул Коутс.

По его мнению, Россия является не единственной страной, которая стремится подорвать американские выборы.

Как заявил директор ФБР Кристофер Рэй, ведется расследование относительно вмешательства в американские выборы.

"Мы также знаем, что Россия пыталась сломать систему и украсть информацию о кандидатах на выборах и правительственных чиновников", — добавил Коутс.

Напомним, ранее Дональд Трамп обратился к генпрокурору США Джеффу Сессингсу с публичным призывом немедленно закрыть расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы-2016.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram