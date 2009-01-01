В США обвинили Россию в агрессии: угрожает мировому порядку

Действия России не поддерживают международный порядок, заявила Пауэр.

В США обвинили Россию joinfo.ua

Об этом заявила в своей последней речи постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Действия России не поддерживают международный порядок. Они подрывают тот, что уже существует", — сказала она.

В своей речи Пауэр упомянула "российское вмешательство" в конфликт в Украине, поддержку Россией правительства в гражданской войне в Сирии и "попытки повлиять на выборы в западных демократиях".

Пауэр также отметила, что Россия неоднократно использовала стратегию "отрицания и лжи", чтобы уйти от ответственности за проступки на международной арене. По ее словам, "смягчение карательных мер в отношении российского правительства, которое не меняет своего поведения, только подстегнет Россию".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объяснил, почему США обязаны защищать суверенитет Украины.