В США обвинили Россию в нарушении санкций ООН против Северной Корее

Микроавтобус, за рулем которого был украинец, зарегистрированный в Австрии.

Так, президент США Дональд Трамп интервью агентству Reuters заявил, что Россия не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей, а помогает КНДР уклоняться от международных санкций.

Американский лидер также отметил, что северокорейский вопрос является для Вашингтона "очень сложной игрой в покер".

"Россия не помогает нам с Северной Кореей вообще. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она перекрывает то, что делает Китай", — сказал он.

По словам Трампа, его российский коллега президент Владимир Путин мог многое сделать для того, чтобы помешать улучшению отношений Москвы и Вашингтона. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией, и, в некоторых случаях бывает, что то, что Китай забирает, Россия дает. Таким образом, чистый результат не так хорош, каким он мог бы быть", — добавил президент США.

Трамп выразил надежду, что противостояние с Пхеньяном разрешится мирным путем, однако отметил, что этот сценарий будет, скорее всего, невозможным. Американский президент высоко оценил усилия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, но заметил, что Пекин может сделать гораздо больше для сдерживания КНДР, пишет РБК.

Коме того Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: "Для нас очевидно, что они (русские – ред.) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают".

Госсекретарь пояснил, что это в первую очередь касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, "потенциально, некоторых других сфер", но не конкретизировал, каких именно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Северная Корея может пополнить список стран, являющихся спонсорами терроризма.