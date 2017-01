В США обвинили высшее руководство России в причастности к кибератакам, Трамп возмущен

Администрация США перепроверила несколько раз информацию разведки о причастности правительства России к кибератакам на Америку и распространению похищенной информации перед тем, как принять решение о введении новых санкций против РФ.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг в Вашингтоне государственный секретарь США Джон Керри, сообщает Укринформ.

"Объединенная экспертиза всего (разведывательного – ред.) сообщества проверяла, перепроверяла и еще раз перепроверяла проверенное и пришли к общему выводу, что правительство России было причастно к этим усилиям по вмешательству в целостность нашего избирательного процесса. Таков был вывод", — заявил Керри.

Он согласился с резкими определениями сенатора Маккейна о враждебности действий России. "Очевидно, это очень серьезно", — отметил госсекретарь, выразив убеждение, что президент Обама применил адекватный ответ.

Керри также сообщил, что в период хакерского нападения на США — летом прошлого года — американское руководство общалось с российским по этому вопросу.

"Мы общались на личном и частном уровне с россиянами. Не могу говорить об этом больше, кроме того, что многое было взято во внимание тогда в том контексте, как реагировать на это", — отметил Джон Керри.

В свою очередь директор Национальной разведки страны Джеймс Клэппер заявил, что президент Барак Обама получил доклад американских ведомств, в котором говорится о вмешательстве России и других держав в выборы президента, пишет Эспрессо со ссылкой на The Associated Press.

В докладе, подготовленном Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой, говорится, что власти США уверены в иностранном вмешательстве в выборы, в том числе во взломе Россией почты членов Демократической партии.

"По нашей оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы", — заявил Клэппер.

В то же время, по его словам, вмешательство хакеров не повлияло на результаты выборов. Также сообщается, что спецслужбы называют Россию главной угрозой для США.

Кроме того, разведывательные службы США утверждают, что они якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

При этом телеканал не приводит имен, а также каких-либо доказательств в пользу данной версии американских разведчиков.

Ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Обама ознакомился с представленным разведкой докладом о вмешательстве России в американские президентские выборы и не планирует делать заявлений по факту получения документа.

Несекретная версия доклада, объем которого составил более 50 страниц, будет обнародована в начале следующей недели.

Вместе с тем, избранный президент США Дональд Трамп выразил удивление тем фактом, что один из американских телеканалов получил доступ к докладу американских спецслужб о кибератаках.

"Как NBC получил "эксклюзивный доступ к секретному докладу, подготовленному для него (президента США Барака Обамы)?" Кто дал им этот доклад и почему?", — написал Трамп в своём Twitter.

How did NBC get "an exclusive look into the top secret report he (Obama) was presented?" Who gave them this report and why? Politics!

Кроме того, он заявил, что Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США не вправе обвинять Россию во взломе своих серверов, так как Федеральное бюро расследований (ФБР) не проводило экспертизу компьютеров НКДП.

"НКДП не позволил ФБР изучить или даже просмотреть данные с его компьютеров, которые якобы были взломаны Россией", — написал он.

"Тогда как они (демократы) могут быть столь уверены во взломе, если они даже не запрашивали о проведении экспертизы компьютерных серверов?" — пишет Трамп.

So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on?