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В США объяснили, почему задерживается введение новых санкций против России

Сегодня, 10:45

По словам Нойерт, в ведомстве осведомлены об опасениях Сената США из-за задержки.

США, Россия
фото: kavkazcenter.com
Госдеп США работает над определением списка лиц и организаций из России, связанных с российской обороной и разведкой, которые могут попасть под новые санкции.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, пишет Новое время.

"Насколько я понимаю…, это достаточно сложно и может занять некоторое время", — отметила Нойерт.

Она добавила, что Госдеп также составляет инструкции для компаний, которых могут затронуть новые санкции, и ведут переговоры по поводу новых мер с союзниками по НАТО.

По словам Нойерт, в ведомстве осведомлены об опасениях Сената США из-за задержки.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении ряда стран, в том числе и России.

Ранее в министерстве финансов США сообщили, что с 28 ноября санкции будут усилены против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены из-за агрессии страны против Украины.

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