В США объявили номинантов на антипремию "Золотая малина"

За звание худшего фильма 2017 года будут бороться "Эмоджи фильм", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее".

Представлены номинанты на традиционную антипремию Facebook.com

В США представлены первые номинанты на традиционную антипремию "Золотая малина 2018"

За звание худшего фильма 2017 года будут бороться "Эмоджи фильм", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".

В категории "худшая мужская роль", которая в этом году получила название "самая ядовитая", представлены Том Круз ("Мумия"), Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры 5: Последний рыцарь"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки") и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").

В аналогичной женской номинации участвуют Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера") и Дженнифер Лоуренс ("мама!").

Полный список номинантов будет объявлен позже.

Победители во всех категориях по-традиции будут объявлены на церемонии, которая состоится за день до вручения премий Американской Киноакадемии, то есть 3 марта 2018 года.

Напомним, ранее фильм "Пятьдесят оттенков серого" входил в число номинантов "Золотой малины".