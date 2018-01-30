В США опубликовали "Кремлевский доклад" об окружении Путина, всего в списке 210 имен

В список вошли 96 российских бизнесменов и 114 политиков и глав госкомпаний

Владимир Путин. Reuters

Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Согласно обнародованному списку в него вошли 210 имен: 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса, пишет РБК.

Отмечается, что список не является санкционным и, пока что, не предполагает введение каких-либо ограничений против включенных в него людей.

Список поделен на четыре части — "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".

Среди фигурантов списка — весь состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков. Отмечается, что Минфин США обнародовал лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Напомним, ранее Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России.