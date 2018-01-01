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В США открыли площадь, названную в честь Борис Немцова

Вчера, 20:54

В мероприятии участвовала дочь убитого политика - Жанна.

Борис Немцов
Борисм Немцов Reuters
В столице США, городе Вашингтоне (округ Колумбия) открыли площадь, названную в честь убитого в феврале 2015-го российского политика Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza).

На церемонии открытия присутствовали члены Конгресса США, сотрудники Государственного департамента, Законодательного собрания Вашингтона и мэрии, российские эмигранты и представители диаспоры, а также дочь Немцова Жанна, сообщает новостное агентство РИА "Новости".

Открытие специальной таблички Boris Nemtsov Plaza было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в российских городах прошли акции в память о Борисе Немцове.
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