В США ответственность за расстрел в школах возложили на порнографию

Слова об этом вызвали негодование множества американцев.
Об этом сообщает телеканал CNN.
"Почему сейчас дети стали настолько жестокими? Что заставляет их так поступать?... Порнография. Она общедоступна. Вы можете найти ее на полке в продуктовом магазине... Все это в широком доступе и без присмотра родителей", — считает политик.
Однако при этом каких-то конкретных примеров связи порнографии с происходящими в школах США расстрелами политик не привела. Неудивительно, что слова Блэк вызвали негодование множества американцев.
"Несмотря на имеющиеся в ее распоряжении данные и сведения экспертов, Блэк решила ополчиться на "порнографию в продуктовом магазине" за стрельбу в школах. При этом она даже не заикнулась о журналах, в которых нахваливают оружие", — написала в Twitter одна американка.
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С начала 2018 года в США произошло 23 инцидента со стрельбой в школах, в результате которых погибли или пострадали люди.
Самым крупным из них стало нападение на школу в Паркленде, Флорида - в результате расстрела погибли 17 учеников и преподавайтелей школы. Преступление совершил бывший ученик школы Николас Круз.
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