В США первыми в мире запустили ракету нового класса, видео

На орбиту выведены частные наноспутники Dove Pioneer (для компании Planet) и два Lemur-2 (в интересах Spire Global).

21 января 2018 года с площадки Launch Complex 1, расположенной на побережье Северного острова Новой Зеландии, американская Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку.

Об этом сообщает компания в своем Twitter.

На орбиту выведены частные наноспутники Dove Pioneer (для компании Planet) и два Lemur-2 (в интересах Spire Global).

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать данный носитель. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя.

Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

В настоящее время в мире нет действующей ракеты подобного класса, стартующей с наземной площадки. Существуют лишь орбитальные (запускаемые с самолета) ракеты, например, Pegasus, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения.