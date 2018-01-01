В США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО: фото

Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров.

Американские пилоты были шокированы увиденным объектом Getty Images

Пролетая над штатом Нью-Мексико в США пилоты двух различных самолетов 24 февраля 2018 года видели неопознанный летающий объект

Федеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало записи переговоров между шокированными пилотами и диспетчерами воздушного движения только спустя месяц после инцидента, сообщает Live Science.

Капитаны воздушных суден отмечают, что светящийся объект парил на высоте около 12 000 метров. Однако пилот, который увидел НЛО первым, запросил сведения в Центре воздушного движения Альбукерке в Нью-Мексико о том, есть ли поблизости другие объекты.

"Я не мог понять, был ли это воздушный шар или что ... но было большое отражение от него, и это было на несколько тысяч футов выше нас и шло в противоположном направлении", - заявил один из пилотов.

Сотрудники авиационного управления попросили сделать обзор воздушного пространства пилотов другого самолета, который должен был в ближайшее время пролетать в этом месте. И уже через несколько минут экипаж Airbus также увидел НЛО.

"У нас есть тесные рабочие отношения с рядом других агентств и мы обрабатываем данные о военных и гражданских самолетах всех типов в этом районе каждый день, в том числе и воздушные шары с большой высотой полета", - сказал сотрудник ведомства.

НЛО фото: NASA

В Федеральном авиационном агентстве проанализировали информацию и пришли к выводу, что объект не является воздушным шаром или военным кораблем. Его происхождение остается причиной для дополнительных исследований.

Напомним, в это же время в США житель Линкольна заснял в небе неопознанный летающий объект, который двигался за авиалайнером.