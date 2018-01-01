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В США подготовили для Украины новый пакет помощи на сферу безопасности

Сегодня, 21:50

Сенат и Палата представителей Конгресса США согласовали проект закона о бюджете США на 2019 год.

Украина, США
США выделят Украине 250 млн долларов на безопасность 112.ua
В 2019 году Конгресс США планирует выделить Украине 250 млн долларов помощи на сферу безопасности.

"Сенат и Палата представителей Конгресса США согласовали проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны". Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, определена объемом 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", — сказано в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

При этом проект закона должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей Конгресса и передан на подпись президенту.

Напомним, ранее в посольстве США назвали впечатляющую сумму помощи Украине на сектор безопасности.

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Теги:  
США, Украина, летальное оружие, безопасность, бюджет, помощь
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