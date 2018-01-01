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В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Сегодня, 08:58

Германия должна сокращать объем природного газа, который покупает у России, считают в США.

США, конгресс
США могут ввести санкции против В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2" Facebook.com
Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо сообщил о внесении в Конгресс США законопроекта о санкциях против "Северного потока-2".

Законопроект называется "О прекращении российской энергетической агрессии" сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

По мнению Баррасо, такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают у России, а не повышать его", сообщает "Немецкая волна".

Ранее спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

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Теги:  
Северный поток-2, США, Конгресс, санкции, Джон Баррасо
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