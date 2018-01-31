В США поезд с конгрессменами "размолотил" грузовик: фото инцидента

Железнодорожная катастрофа произошла в штате Вирджиния.

В штате Вирджиния (США) произошла железнодорожная катастрофа, в ходе которой поезд, где находились члены Конгресса (нижней палаты американского парламента) от Республиканской партии, столкнулся с грузовым автомобилем.

Такое сообщение в среду, 31 января, опубликовал телеканал CNN.

Как сообщил репортером конгрессмен Джон Фасо, который находился в момент столкновения в третьем вагоне, поезд столкнулся с перевозившим мусор грузовиком.

"Я думаю, что никто не пострадал. Хотя я точно не знаю − поезд длинный", - сказал он.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что в результате инцидента один человек погиб, а еще один получил ранения различной степени тяжести. При этом она подчеркнула, что среди законодателей и их помощников серьезных травм никто не получил. Отмечается, что грузовой автомобиль в результате аварии оказался практически полностью разбит. В нем на момент столкновения находилось двое людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США с моста на шоссе рухнул поезд.