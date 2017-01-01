В США покончил с собой звезда культового сериала - СМИ

Помимо актерской карьеры, он был известен как певец и музыкант.

Марк Саллинг Сплетник

В штате Калифорния (США), неподалеку от своего дома, был обнаружен мертвым звезда телесериала "Хор" − актер и певец Марк Саллинг.

Как сообщает портал TMZ, предположительно, мужчина покончил с собой. Согласно обнародованным данным, тело актера, которому недавно исполнилось 35 лет, нашли возле реки. К слову, ранее Саллинг признал в суде себя виновным в хранении детской порнографии. Ожидалось, что ему вынесут окончательный приговор в марте нынешнего года. Актеру "светило" тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.

По данным американскх журналистов, Саллинг пытался покончить с собой в августе нынешнего года. Однако официальные представители актера это отрицали.

Саллинг исполнял одну из главных ролей в телесериале "Хор" (Glee) с 2009 по 2015) и был известен по роли в фильме "Дети кукурузы 4: Сбор урожая" (Children of the Corn: The Gathering, 1996). Кроме того, он записал и выпустил два альбома с песнями − в 2008 и 2010 годах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России умер легендарный актер, сыгравший Мюллера и Велюрова.