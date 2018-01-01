В США попросили Путина и Трампа не проводить тайных встреч

Американские политики считают, что такие переговоры отвечают исключительно интересам Кремля.
Об этом говорится в тексте резолюции, которую член палаты представителей от Демократической партии Шейла Джексон Ли внесла на рассмотрение парламента.
В документе уточняется, что заключенные между Путиным и Трампом договоренности отвечают лишь интересам Кремля.
"Россия утверждает, что достигла договоренностей, отвечающих интересам Кремля, в то время как президент США не обсудил этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом", — сообщается в резолюции.
Напомним, очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина планировалась на осень текущего года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram