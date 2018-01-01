В США попросили Путина и Трампа не проводить тайных встреч

Американские политики считают, что такие переговоры отвечают исключительно интересам Кремля.

В США попросили Трампа и Путина не встречаться тайно reuters

Конгресс США выступает против любых будущих тайных встреч американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и призывает предоставить на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на прошедшей в Хельсинки встрече.

Об этом говорится в тексте резолюции, которую член палаты представителей от Демократической партии Шейла Джексон Ли внесла на рассмотрение парламента.

В документе уточняется, что заключенные между Путиным и Трампом договоренности отвечают лишь интересам Кремля.

"Россия утверждает, что достигла договоренностей, отвечающих интересам Кремля, в то время как президент США не обсудил этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом", — сообщается в резолюции.

Напомним, очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина планировалась на осень текущего года.

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