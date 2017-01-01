В США популярную российскую соцсеть внесли в список крупнейших пиратских ресурсов

Большинство успешных соцсетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав.

"ВКонтакте" внесли в список пиратских ресурсов iquxi.sascha.ru

Российская социальная сеть "ВКонтакте" внесена Министерством торговли США в список пиратских ресурсов.

"ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других российских проектов, включенных в список, — торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, и ряд других сайтов.

В документе отмечается, что соцсети могут служить "уникальной платформой для обеспечения взаимодействия как культурного, так и коммерческого", пишет "Интерфакс".

"Большинство успешных соцсетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады "ВКонтакте" о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду", — отмечается в документе.

Всего в список вошли 25 сайтов разных стран мира, которые, по мнению американской стороны, нарушают авторские права — в частности, сайт крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

"Упоминание в данном списке не влечет никаких санкций и служит лишь напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против Российской Федерации, предусматривающих, в частности, блокирование доступа к соцсетям "Одноклассники", "ВКонтакте", а также сервисам Mail.ru.