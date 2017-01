В США посоветовали Трампу "повзрослеть", не верить ЦРУ — безумие

беспокоен

Вице-президент США Джо Байден нежеланием избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал американскому лидеру "повзрослеть".

Об этом он заявил в интервью PBS.

Так Байден ответил на вопрос о реакции избранного президента, где он, в частности, назвал конгрессменов "клоунами".

По мнению Байдена, не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа — "полное безумие".

"Для президента не верить, не быть готовым прислушиваться ко многим службам разведки, военной разведки в ЦРУ — абсолютное безумие", — сказал вице-президент.

"Сама мысль о том, что ты можешь знать больше, чем разведка... Это как говорить, что ты знаешь физику лучше своего учителя. "Я не читал книгу, я просто лучше знаю", — отметил Байден.

Байден посоветовал Трампу "повзрослеть".

"Расти, Дональд, расти. Пришло время быть взрослым, ты президент. Ты должен делать что-то, покажи нам что у тебя есть, ты будешь предлагать законопроекты, мы будем обсуждать их, пусть общественность решает, голосует в Конгрессе. Посмотрим, что произойдёт", — сказал Байден, добавив, "будет намного яснее, за что и против чего он выступает, когда дело коснётся настоящего обсуждения в деталях — тех проблем, которые влияют на жизни людей".

