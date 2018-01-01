В США предложили создать зону свободной торговли между странами G7

В Вашингтоне заявили, что для этого необходимо решить проблемный вопрос с пошлинами.

В США предложили отмену пошлин для партнеров Фото: Reuters

Глава Минфина США Стивен Мнучин предложил создать беспошлинную зону среди стран-членов Большой семерки. Такое заявление было сделано на встрече стран G20 в Буэнос-Айресе.

"Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях", - цитирует американского чиновника DW.

Мнучин добавил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС.

"Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - отметил Ле Мэр.

Коллегу из ЕС поддержал представитель Минфина Австрии Хуберт Фукс. Он отметил, что торговые переговоры ЕС и США не должны зависеть от отмены американских пошлин на сталь и алюминий.

Напомним, 8 марта Трамп ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно.

Позже американский лидер заявил о готовности отказаться от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.

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