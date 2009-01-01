В США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО

Ранее Соединенные Штаты отменили свой существенный бюджетный взнос в ЮНЕСКО в 2011 году.

США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО EPA / UPG

Об этом идет речь в сообщении Reuters.

"Получив официальное сообщение Государственного секретаря США, Рекса Тиллерсона, как Генеральный директор ЮНЕСКО, я хочу выразить глубокое сожаление по поводу решения Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО", — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в заявлении.

Ранее Соединенные Штаты отменили свой существенный бюджетный взнос в ЮНЕСКО в 2011 году, протестуя против решения о предоставлении палестинцам полноправного членства.

Соединенные Штаты, чей вклад в ЮНЕСКО составляет около 80 млн долларов в год, что составляет около пятой части бюджета организации, все еще должны голосовать во время встречи исполнительного совета и, как ожидается, будут сохранять статус наблюдателя в организации.

Напомним, ранее историк рассказала о двух "черных метках" Украине от ЮНЕСКО.