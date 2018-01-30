В США провели секретный брифинг по поводу санкций против России

Закон о санкциях в России включает положение, предусматривающее санкции против тех, кто проводит операции с российской оборонкой.

Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России.

Об этом сообщается на сайте сенатора США от Демократической партии Бена Кардина, пишет Украинская правда.

"Закон о санкциях в России включает положение, предусматривающее санкции в отношении тех, кто проводит значительные операции с российскими оборонными и разведывательными секторами, в случае, если они не продемонстрируют существенное сокращение этой торговли", — сказал сенатор.

"Сегодня администрация провела секретный брифинг по дипломатическим усилиям США в этом направлении, и я высоко ценю участие администрации в работе Конгресса по этому вопросу. Я не собираюсь обсуждать секретную природу этих обсуждений, но я сосредоточен на этих санкциях и буду продолжать строгий надзор, чтобы убедиться, что способность российского правительства проводить эту торговлю существенно затруднена", — заявил Кардин.

"США должны быть готовы ввести санкции, если закон будет явно нарушен. Администрация не должна расслабляться в этих усилиях, и я ожидаю постоянного и регулярного диалога по этому вопросу", — подчеркнул он.

Ранее в США уже заявляли о расширении санкций против России. Тогда в санкционный список был включен ряд российских чиновников.