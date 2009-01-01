В США проверили боеготовность эскадрильи "убийц танков", опубликованы фото

Thunderbolt II относятся к штурмовикам, которые идеально заточены для уничтожения бронетехники.

В США проверили боеготовность Thunderbolt II zloy-odessit.livejournal.com

В американском штате Джорджия состоялась проверка боевой готовности на авиабазе ВВС США

На взлётно-посадочную полосу были в полной боевой готовности выкатаны десятки A-10C Thunderbolt II, HH-60G Pave Hawk и HC-130J Combat King II, пишет аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") в своем блоге в Живом Журнале.

"Собственно, ничего необычного. Просто, отработка давно позабытых навыков — в предельно сжатые соки подготовиться эскадрилью боевым действиям, или же к переброске в район где таковые будут иметь место.

Отдельно хотелось бы отметить то, что A-10C Thunderbolt II относятся к штурмовикам, которые идеально заточены для уничтожения бронетехники, а модификация "С" оснащена современным цифровым оборудованием и способна нести высокоточное оружие с лазерной системой наведения.

В общем, тяжело в учении — легко в походе. Кто его знает, может уже завтра этим А-10С придётся отправиться в далекую Польшу, на дегустацию журека, или куда-то ещё поближе к лепрозорию?", — подчеркнул Коваленко.

Отметим, что американские штурмовики A-10 Thunderbolt II называют "Уортхог" (Warthog) — бородавочник или убийца танков из-за мощнейшей авиапушки GAU-8 (калибр 30 мм).

Напомним, ранее сообщалось, что США перебрасывают в Восточную Европу еще одну партию Thunderbolt II.

Фото: zloy-odessit.livejournal.com.