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В США пройдет встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ, России не будет

Сегодня, 10:43

Мероприятие состоится 22 марта в Вашинтоне, в нем примут участие десятки стран.

США, Россия
Флаги России и США, иллюстрация obozrevatel.com
России не будет на встрече международной коалиции во главе с США по борьбе с террористическим "Исламским государством" (ИГИЛ), в которой примут участие 68 стран.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента Штатов Марк Тонер, пишет РБК-Украина.

По его словам, мероприятие пройдет 22 марта в Вашингтоне, оно будет самым большим собранием с момента первой подобной встречи в 2014-м.

"Россия не будет принимать участие во встрече, она не часть коалиции… ", — отметил спикер ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что президент США Дональд Трамп готов заключить сделку с Российской Федерацией в сферах экономики и борьбы с терроризмом.

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США, Россия, ИГИЛ, коалиция, Тонер, Госдеп
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