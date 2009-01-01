В США пройдет встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ, России не будет

Мероприятие состоится 22 марта в Вашинтоне, в нем примут участие десятки стран.

Флаги России и США, иллюстрация obozrevatel.com

России не будет на встречепо борьбе с террористическим(ИГИЛ), в которой примут участие 68 стран.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента Штатов Марк Тонер, пишет РБК-Украина.

По его словам, мероприятие пройдет 22 марта в Вашингтоне, оно будет самым большим собранием с момента первой подобной встречи в 2014-м.

"Россия не будет принимать участие во встрече, она не часть коалиции… ", — отметил спикер ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что президент США Дональд Трамп готов заключить сделку с Российской Федерацией в сферах экономики и борьбы с терроризмом.