В США рассекретили видео с испытаний атомных бомб

Сотни роликов опубликовала в своем YouTube Ливерморская лаборатория.

Рассекреченные видео охватывают промежуток с 1945 по 1962 годы Лента

Ливерморская национальная лаборатория имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США (LLNL) в Калифорнии опубликовала на своем аккаунте в YouTube около 250 роликов с испытаний атомных бомб.

Об этом сообщает издание Motherboard.

Лаборатория занимается восстановлением и оцифровкой записей испытаний в надежде сохранить их для истории. На сегодня специалисты восстановили уже 6,5 тысячи роликов испытаний, которые проводились с 1945 по 1962 год.

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Напомним, ранее Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12.

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