В США рассказали о трех новых неудачных запусках баллистических ракет КНДР

В США заявили, что наблюдали пуски ракет малой дальности, причем одна из них взорвалась сразу после старта.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын Reuters

Северная Корея снова запустила в Японское море баллистические ракеты , заявили в объединенном управлении начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Сообщается, что ракеты пролетели в сторону моря около 250 километров, пишет Радио "Свобода".

В свою очередь, Тихоокеанское командование США заявило, что наблюдало пуски трех баллистических ракет малой дальности, причем одна из них взорвалась сразу после старта, еще две вышли из строя в полете.

По данным американских военных, ракеты не были нацелены на американский остров Гуам в Тихом океане, который недавно угрожал обстрелять Пхеньян.

В Японии заявили, что ракеты, похоже, не угрожали безопасности страны.

Сейчас определенных данных об этих пусках нет, точно не установлено даже их количество. Пхеньян еще не выступал ни с какими заявлениями по этому поводу.

Среди прочего, существуют предположения, что испытывать могли не баллистические ракеты, а особенно мощную реактивную систему залпового огня.

Пуски состоялись во время ежегодных регулярных совместных учений войск Южной Кореи и США на юге Корейского полуострова, которые Пхеньян назвал "репетицией вторжения" на территорию Северной Кореи.

Предыдущий северокорейский ракетный пуск 28 июля вызвал у специалистов тривогу — эта ракета, по расчетам, могла достичь не только тихоокеанских островных территорий США, но и американского континента.

Ранее ракетные испытания Пхеньяна заставили Совет безопасности ООН дальше усилить и так достаточно строгие экономические санкции против властей Северной Кореи.

Напомним, 9 августа Трамп заявил, что КНДР не следует больше выдвигать угрозы Соединенным Штатам и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видел".

В свою очередь Вооруженные силы Северной Кореи объявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где размещены военные базы США. Власти КНДР назвали "невозможным" диалог с президентом США.

После этого Трамп заявил, что Вашингтон ответит на действия КНДР, направленные против острова Гуам. Также Трамп отметил, что ситуация с КНДР остается "очень опасной", но выразил надежду, что ее удастся урегулировать мирным путем.

15 августа власти Северной Кореи заявили, что воздерживаются от запусков ракет по территории США. Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару, но подчеркнул, что будет наблюдать за тем, что делают Соединенные Штаты, прежде чем принимать решение о пуске ракет.