В США рассказали об итогах беседы с Лавровым по Украине

Тиллерсон дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в США подозревают Россию, является очень серьезным.
Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Reuters.
"Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", — отметил Тиллерсон.
В то же время он дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в Вашингтоне подозревают Россию, является сверхсерьезным.
Напомним, 6 августа Лавров провел встречу с Тиллерсоном, во время которой глава российского МИДа обратил внимание на русофобскую настроенность американского Конгресса.