Сегодня, 11:45 RSS

В США рассказали об итогах беседы с Лавровым по Украине

Сегодня, 08:25

 Тиллерсон дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в США подозревают Россию, является очень серьезным.

Тиллерсон, США, госсекретарь
Рекс Тиллерсон. Reuters
Россия продемонстрировала "некоторую готовность" вести переговоры и искать пути разрешения ситуации в Украине.

Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Reuters.

"Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", — отметил Тиллерсон.

В то же время он дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в Вашингтоне подозревают Россию, является сверхсерьезным.

Напомним, 6 августа Лавров провел встречу с Тиллерсоном, во время которой глава российского МИДа обратил внимание на русофобскую настроенность американского Конгресса.

Теги:  
США, Россия, Украина, Лавров, Тиллерсон
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...