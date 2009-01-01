В США рассказали об итогах беседы с Лавровым по Украине

Тиллерсон дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в США подозревают Россию, является очень серьезным.

Рекс Тиллерсон. Reuters

Россия продемонстрировала "некоторую готовность" вести переговоры и искать пути разрешения ситуации в Украине

Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Reuters.

"Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", — отметил Тиллерсон.

В то же время он дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в Вашингтоне подозревают Россию, является сверхсерьезным.

Напомним, 6 августа Лавров провел встречу с Тиллерсоном, во время которой глава российского МИДа обратил внимание на русофобскую настроенность американского Конгресса.